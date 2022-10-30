Чому Херсону не загрожує доля Маріуполя

Про це 24 каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, що навіть з урахуванням вуличних боїв Херсон не повторить долю Маріуполя, оскільки такі бої не розносять місто "у нуль".

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За його словами, Маріуполь рознесли не стрілецькі дуелі, які передбачаються у Херсоні, а російська авіація. Саме вона бомбила та зрівняла із землею Алеппо у Сирії, і вона ж бомбила український Маріуполь. Там не було наших засобів протиповітряної оборони, а тому авіація могла працювати і застосовувати бомби від 1,5 2до 3 тонн.

Однак із Херсоном, як переконує Світан, такого не буде. Річ у тім, що українські сили вже достатньо підійшли до нього, аби діставати до міста міста своєю ППО та прикривати його у випадку потреби. Саме тому ворожа авіація не виходить ні на Херсон, ні на правий берег регіону. Ба більше, наші війська просувають ближче, а за ними підтягується і системи ППО, тож невдовзі вони перекриватимуть вже і Лівобережжя.

Якими можуть бути вуличні бої у Херсоні

На переконання військового експерта, вуличні бої у Херсоні виключати не можна зокрема через кількість військ, які зараз є на правому березі. Мова йде про 30 – 40 тисяч росіян, і навіть якщо якась частина цих військ залишиться у місті, вуличні бої будуть. Просто так покидати місто росіяни навряд чи будуть.

Утім, за допомогою грамотних оперативно-тактичних дій українських військових цей ризик та його наслідки можна мінімізувати. Наприклад, якщо наші війська не будуть одразу заходити у місто, а підуть північною частиною до Антонівського мосту, буде можливість напівоточити Херсон. У такому випадку росіяни вже й без наказу вищого командування почнуть переправлятися на лівий берег.

Тобто просто втечуть. Але деякі, особливо основні частини все одно залишаться в Херсоні та чинитимуть певний опір,

– зауважив Світан.

Він додав, що за такого розвитку подій, доведеться працювати вже українським силам спецоперацій, спецпідрозділам Головного управління розвідки Міністерства оборони, а також бригадам Нацгвардії, які навчені працювати серед міських забудов. Усі ці підрозділи в України є і вони в бойовій готовності.

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