Про це 24 каналу сказав експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, російські військові можуть затягнути наших захисників у вуличні бої.

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Яка ймовірність відходу окупантів з Херсона

Ступак не вірить, що російські загарбники залишають Херсон. Адже для них це місто є надзвичайно великий приз – не стільки військовий, як політичний.

Кремлю буде важко пояснити глибинному народу, чому вони залишили Херсон,

– наголосив експерт Інституту майбутнього.

За його словами, Москві також буде складно пояснити, заради чого взагалі росіяни 8 місяців билися з українцями та з НАТО, поклавши безліч своїх найкращих військових, авіацію, ракети, а також купуючи дрони в Ірану.

Ступак сказав, чому для росіян важливий Херсон і чи чекати там вуличних боїв: дивіться відео

Чому Херсон важливий для Росії

Ступак наголосив, що Херсон важливий для постачання води в тимчасово окупований Крим та для отримання сухопутного коридору на півострів. Таку ціну народ Росії сприйме як перемогу.

Це вони продадуть. Якщо не буде Херсона – продавати буде нічого взагалі,

– сказав експерт Інституту майбутнього.

За словами Ступака, сухопутний коридор був ідеєю-фікс №1 для Росії. Ще однією ідеєю-фікс було те, щоб з'єднатися з іншою такою собі клоакою на кшталт "ЛНР", "ДНР" – Придністров'ям.

Він зауважив, що є ще один великий нюанс, який стосується Херсона. Ймовірно, що окупанти хочуть затягнути наших військових у вуличні бої в цьому великому місті.

Якщо ти вліз у міські бої, то з них дуже важко вийти. По-перше, місто перетворюється на руїну, воно просто виходить на рівень "нуль", тобто по горизонту руйнується повністю,

– заявив Ступак.

Він додав, що це потребуватиме перекидання наших військ, наприклад, із Півночі, після чого звідти може зайти білоруське угруповання та перерізати нам шляхи. Також ми полегшимо становище росіян на східному фронті. Росіяни на це дуже сильно розраховують.

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