В ОК "Південь" наголошують, попри те, що ситуація – складна та динамічна, вона повністю під контролем Сил оборони. Українські захисники не лише утримують зайняті позиції, а б'ють по окупантах з авіації та артилерії.

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Біля Херсону окупанти змушують місцевих жителів покинути домівки

Тим часом росіяни застосовують проти ЗСУ авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і ударні дрони. На правий берег противник доставив нову "порцію" мобілізованих. Вони – не вмотивовані та й їхнє екіпірування дуже вбоге.

Поблизу Херсону ворог змушує покинути свої домівки місцеве населення. На це людям дали всього 2 доби. Дорогою до тимчасово окупованого Криму херсонці проходять через ретельну перевірку.

Українська авіація вдарила по районах розгортання ППО ворога

Українська авіація завдала 8 ударів по позиціях ворога: зокрема, мовиться про районах розгортання ППО. Одразу 160 вогневих завдань виконали наші артилеристи.

Втрати ворога на Півдні:

  • 34 військові;
  • 2 РСЗВ "Град";
  • 4 танки;
  • 3 міномети;
  • "Гіацинт".

Також українські війська успішно "мінуснули" 3 склади з боєприпаси противника.

Ситуація на Півдні 28 жовтня: дивіться відео

Що зараз відбувається на фронті на Півдні: коротко

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