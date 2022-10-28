Зеленський розповів, що загарбники віришили закривати у тимчасово окупованих містах України медичні установи. Тим часом обладнання та швидкі вивозять.

Зауважте Вже скоро Росії може знадобиться нова хвиля мобілізації, – Зеленський звернувся до українців

На лікарів, які залишилися в окупованих районах, ворог тисне. Намагається змусити переїхати до Росії.

Росія перетворює Херсонщину у зону відчуження

Зеленський зауважив, що російські окупанти перетворюють Херсонщину у зону без цивілізації. Люди там вже не мають елементарних речей, які доступні у більшості країн світу.

Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям. Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження,

– заявив президент.