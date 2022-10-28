Глава держави відреагував на заяви російського керівництва про нібито завершення "часткової мобілізації" й відсутність потреби у призові більшої кількості людей. Зеленський зазначив, що ситуація на фронті говорить про інше.

Оскільки Росія практично зовсім не підготувала мобілізованих до війни, то вже зовсім скоро державі-агресорці може знадобитися нова хвиля відправи людей у зону бойових дій.

Ми до цього готуємося. Готуємося, що російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну. Зокрема, й завдяки своїм спільникам в Ірані,

– заявив Зеленський.

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