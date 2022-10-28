Таку думку 24 каналу висловив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Раніше повідомлялось про те, що з курсом гривні в Херсоні.

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Підприємства відмовляються приймати рублі

Соболевський розповів, що в Херсоні понад 100 підприємств відмовились приймати рублі. Така ситуація склалась буквально за 2 дні. Насправді населення дуже патріотично налаштоване.

Рублі тримають під загрозою застосування зброї до цих людей. Вони ж продовжують затримувати цих людей, продовжують їх катувати. Арешти й рейди вони проводять і далі,

– зазначив заступник голови Херсонської обласної ради.

Він додав: люди розуміють, що це закінчується, і йде миттєва реакція, як-от з рублями.

Соболевський про те, що понад 100 підприємств Херсонщини відмовились приймати рублі: дивіться відео

Люди вірять у ЗСУ

За його словами, коли росіяни почали "евакуації", люди зрозуміли, що ЗСУ поруч, а отже скоро буде деокупація. Відмова від рублів – це реакція на те, що все закінчується. Людям дуже важко в окупації, бо вони не живуть, а виживають.

"Для них кожна така новина, яку вони можуть сприймати як звільнення, дуже підтримує. Тому ось так масово наважились на такий фактично протест, відмову приймати рублі. Хоча вони розуміють, що місто ще контролюється окупантами", – зауважив Соболевський.

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