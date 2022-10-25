Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Раніше Генштаб повідомив, що вороги мінують лівий берег Дніпра і крадуть інтернет-обладнання на Херсонщині.

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Порожні полиці

Хлань зазначив, що порожні полички – це полички російських супермаркетів. Вони вже починають потрохи вивозити й обладнання, й залишки продукції, які були в цих супермаркетах.

Невеликі магазини й підприємці продовжують працювати в Херсоні,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Хлань про те, що з курсом гривні в Херсоні: дивіться відео

Курс гривні

Він продовжив, що разом з тим услід за "русскім воєнним кораблем" пішов і рубль. Тепер в обігу в Херсоні й на правобережній частині Херсонщини є тільки гривня. Рубль уже ніхто не бере.

"Рубль пішов разом з російськими операторами заправок, рубль пішов разом з російськими мережами супермаркетів. Тепер в обігу є тільки гривня. Навіть "міняли" обвалили курс рубля й дуже неохоче, але беруть за курсом 1 до 2, якщо раніше ще був курс 1 до 1,15", – наголосив депутат Херсонської облради.

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