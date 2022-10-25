Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Ранее Генштаб сообщил, что враги минируют левый берег Днепра и воруют интернет-оборудование в Херсонской области.

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Пустые полки

Хлань отметил, что пустые полочки – это полки российских супермаркетов. Они уже начинают понемногу вывозить и оборудование и остатки продукции, которые были в этих супермаркетах.

Небольшие магазины и предприниматели продолжают работать в Херсоне,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Хлань о том, что с курсом гривны в Херсоне: смотрите видео

Курс гривны

Он продолжил, что вместе с тем вслед за "русским военным кораблем" последовал и рубль. Теперь в обращении в Херсоне и на правобережной части Херсона есть только гривна. Рубль уже никто не берет.

"Рубль пошел вместе с российскими операторами заправок, рубль пошел вместе с российскими сетями супермаркетов. Теперь в обращении есть только гривна. Даже "меняли" обвалили курс рубля и очень неохотно, но берут по курсу 1 к 2, если раньше еще был курс 1 к 1,15", – подчеркнул депутат Херсонского облсовета.

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