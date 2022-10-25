В ведомстве отметили, что российские военные работают над сдерживанием временно захваченных территорий. Кроме того, они делают все возможное, чтобы улучшить свое тактическое положение на фоне контрнаступления ВСУ.

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Наступательные действия не утихают

Как отмечают в Генштабе, враг продолжает попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки нашим военным удалось отразить ряд атак оккупантов. Их зафиксировали в районах Белогоровки Луганской области, Бахмута, Белогоровки, Верхнекаменского, Иванграда, Клещиевки, Спорного, Соледара, Марьинки, а также Невельского Донецкой области.

Не обошлось также и без обстрелов наших позиций вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты за минувшие сутки нанесли ракетные и авиационные удары как по инфраструктуре, так и по домам мирных жителей.

За прошедшие сутки зафиксировали 3 ракетных и 12 авиационных ударов. Кроме того, враги нанесли более 60 обстрелов из РСЗО. Захватчики атаковали объекты гражданской инфраструктуры Угледара, Нескучного Донецкой области, Новой Каховки Херсонской области и Николаева.

Также под артиллерийские, минометные, танковые обстрелы и выпуск снарядов из РСЗО попали населенные пункты Северского, Слобожанского, Купянского, Лиманского, Бахмутского, Авдеевского, Новопавловского, Запорожского и Южнобужского направлений.

Что касается Волынского и Полесского направления, существенных изменений там не зафиксировали. В то же время сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Белоруссии. Кроме того, из этой страны могут запускать дроны-камикадзе.

Ситуация в Херсонской области усложняется

Имеющаяся у ведомства информация свидетельствует о том, что враг занимается оборонительными позициями на левом берегу Днепра Херсонской области. К примеру, минирование береговой линии организуют в районе Горностаевки. Инженерно-саперные подразделения оккупантов работают так, чтобы у них были незначительные проходы. Их неприятель будет использовать, если нужно будет отступать с правого берега.

С самого Херсона продолжают эвакуировать мирных жителей. В то же время, оборудование и персонал всех банков и оккупационной "администрации" уже увезли с правобережной части города. Они теперь базируются в Геническе и Скадовске.

Кроме того, известно о похищении оборудования интернет-провайдеров. Под так называемую эвакуацию также подпадают сотрудники оперативных служб, а также медицинский персонал. Тем временем оккупанты прекратили финансировать школы, а также обеспечивать маленьких украинцев питанием. И на фоне всех этих странных движений в городе возросло количество грабежей жителей. Также усилилось мародерство.

В ведомстве сообщают также о смене эвакуированных коллаборантов в населенном пункте Львово. Им на смену уже перебросили "мобиков".

Враг терпит потери

За прошедшие два дня удалось уничтожить 5 единиц вооружения и техники врага и до 110 оккупантов в Запорожье и Херсонской области.

А вот авиация Сил обороны за прошедшие сутки выполнила более 30 ударов по оккупантам. Уже подтверждено поражение 22 районов скопления оружия и техники захватчиков. Кроме того, целями наших военных стали 5 складов с боеприпасами и позиции 9 ЗРК.

Известно, что на разных направлениях удалось уничтожить:

3 вертолета Ка-52 "Аллигатор";

бомбардировщик Су-24М;

2 БпЛА типа "Орлан-10";

БПЛА "Шахид-131".

Удачно свою работу выполняли также ракетные войска и артиллерия. За прошедшие сутки они поразили 6 районов скопления живой силы, оружия и техники врага. Также уничтожены 2 склада с боеприпасами, ЗРК, радиолокационная станция "Зоопарк" и 2 других важных для врага объекта.

Напомним, что на 24 октября наши защитники и защитницы уничтожили 67 940 российских захватчиков. Эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точные потери врага в зонах ведения активных боевых действий невозможно.

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