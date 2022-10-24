Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал, что россияне могут имитировать уличные бои.

К теме Хлань рассказал, как россиян "поджаривали" в Херсонской области и разнес больные фантазии Стремоусова

Россиянам стратегически важен Херсон

Мусиенко отметил, что россиянам Херсон стратегически важен. Под прикрытием десанта они выводили с правого берега Днепра части, которые уже фактически полностью утратили боеспособность. Вместе с тем пытались возобновить снабжение Антоновским мостом.

После этого украинские силы нанесли удар по мосту и опять же начали это упреждать. Чтобы враг туда подкрепления не бросал,

– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Мусиенко спрогнозировал планы оккупантов на Юге: смотрите видео

Городские бои

Он продолжил, что у ВСУ есть варианты деоккупации Херсона, даже без задействования ужасных уличных боев. Учитывая географическое положение города, расположенного на берегу реки, контролируя весь правый берег, областной центр можно взять в осаду. Такая возможность есть.

"Несмотря на то, что враг готовится к местным боям, наше преимущество в том, что мы можем контролировать переправы. Чем ближе мы к Днепру, тем больше у нас появляется возможностей это делать и не давать врагу получать подкрепление. В условиях крепости, которая взятая в кольцо, в осаду, я не думаю, что враг сможет долго держаться», – подчеркнул военный эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований добавил, что эти способы развенчивают миф российской пропаганды, что Украина заинтересована в массированном поражении Херсона, спровоцировать жертвы среди гражданского населения.

Ситуация на Юге: последние новости