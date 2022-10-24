ВСУ "минуснули" два "аллигатора"

Их ликвидировали с 13.00 до 13.30 в Бериславском районе.

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С 13.00 по 13.30 в Бериславском районе Херсонщины подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад Воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ сбиты два ударных вертолета Ка-52,

– говорится в сообщении.

Справка. Ка-52 – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности. Машина может поражать бронированную и небронированную технику, воздушные цели. Один вертолет стоит около 16 миллионов долларов.

К слову, недавно еще один такой вертолет К-52 "Аллигатор" сбил матрос одного из подразделений одесской бригады просто из пулемета.

Актуальные потери врага

По состоянию на 24 октября ВСУ обезвредили 67 940 захватчиков. Только за последние сутки ликвидировали 470 оккупантов.

Россияне бешеными темпами теряют технику.

Так, если говорить об авиации, то ВСУ уничтожили уже 270 самолетов и 245 вертолетов. Ну и конечно, немало беспилотников тоже уже уничтожено нашими силами, около 1 361 – +20 единиц только за вчера.

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