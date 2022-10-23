Украинский военный сбил российский вертолет из пулемета

Так, матрос одного из подразделений одесской бригады морской пехоты сбил из пулемета российский боевой вертолет К-52 "Аллигатор". Об этом сообщили в 35 отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

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По данным бригады, морпех вовремя отреагировал на появление российского вертолета и уничтожил его пулеметным огнем.

Уничтожил вражеский вертолет из пулемета. Морпех вовремя отреагировал на появление вражеского вертолета и пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летательный,

– отметили в ведомстве.