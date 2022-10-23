Український військовий збив російський гелікоптер з кулемета
Так, матрос одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти збив із кулемета російський бойовий гелікоптер К-52 "Алігатор". Про це повідомили у 35 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського.
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За даними бригади, морпіх вчасно відреагував на появу російського гелікоптера та знищив його кулеметним вогнем.
Знищив ворожий гелікоптер із кулемета. Морпіх вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрилу та кулеметним вогнем перетворив лІтальний апарат в лЕтальний,
– зазначили у відомстві.
Морпіх знищив ворожий гелікоптер із кулемета / Фото з фейсбуку 35 окремої бригади морської піхоти
Втрати ворога станом на 23 жовтня
ЗСУ завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 23 жовтня вже знищили 67 470 загарбників, лише за минулу добу – 400 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:
- танків – 2 584 (+5 одиниць),
- бойових броньованих машин – 5 284 (+18 одиниць),
- артилерійських систем – 1 667 (+14 одиниць),
- РСЗВ – 374 (+1 одиниця),
- засоби ППО – 189,
- літаків – 270,
- гелікоптерів – 245 (+2 одиниці),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 361 (+20 одиниць),
- крилаті ракети – 350 (+21 одиниця),
- кораблі та катери – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18 одиниць),
- спеціальна техніка – 148.
Водночас, як зазначили у Генштабі, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.
Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео