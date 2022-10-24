В Генштабе ВСУ напомнили российским солдатам, что они находятся на территории чужой страны и участвуют в военных преступлениях.

Актуально Ответим жестко, ударив по вашим военным объектам, – ВСУ предупредили армию Беларуси

Ежедневно вас бросают на убой. Для командования вы расходный материал, потери никто не считает. Спросите себя за что вы воюете? За страх Путина потерять власть? Украина никогда не угрожала России. Вы воюете не с НАТО,

– подчеркнули ВСУ.

Обращение ВСУ к оккупантам: видео

Плен – не предательство, а нормальная реакция нормальных людей на преступную войну

Наши военные добавили, что защищают свой народ от российской агрессии. Они готовы делать это до последнего. Поэтому ВСУ призвали оккупантов подумать и о своих семьях, которым нужны живые и здоровые мужья, отцы и сыновья.

"Жизнь дана не для того, чтобы выполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь – откажитесь от участия в кровавой путинской войне. Сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего", – предложили в Генштабе.

Командование ВСУ предлагает россиянам сдаться в плен и вернуться домой. Всем оккупантам гарантируют соблюдение Женевских конвенций, оказание медицинской помощи и возможность созваниваться с родными.

В Генштабе добавили, что всех пленных оформляют согласно законам. Поэтому это позволяет избежать преследования со стороны российских спецслужб и гарантирует сохранение всех выплат.

Те, кто не хотят возвращаться в Россию во время обмена, могут получить защиту и убежище на территории Украины. Более того, за сдачу ВСУ техники и оружия предлагают денежное вознаграждение. В ВСУ подчеркнули, что это – не предательство, а нормальная реакция нормальных людей на преступную войну.

Как сдаться в плен

Чтобы сдаться в плен по предварительной договоренности, нужно связаться с ВСУ по телефонам:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

или через чат-бот в телеграме "Хочу жить".

Если не можете связаться с ВСУ самостоятельно, то сделайте это через своих родных и близких. Если у вас вообще нет связи, то выйдите на позиции ВСУ и громко заявите, что хотите сдаться. Кроме того, разрядите оружие и возьмите с собой ткань белого цвета. Далее – выполните приказы ВСУ.

Украинские военные отметили, что это лучше, чем остаться мертвым оккупантом на чужой земле.

Это может вас заинтересовать – оккупанты выводят военные части из Херсонской области: видео