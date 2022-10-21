Обращение опубликовало Управление стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ. В сообщении отмечается, что Украина не собирается нападать на Беларусь, несмотря на заявления Лукашенко, который говорит о якобы угрозе со стороны Украины.

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ВСУ будут отвечать с помощью всего военного арсенала

В ВСУ подчеркнули, что Украина и Беларусь всегда жили в мире. В то же время, наши воины предупредили, что в случае агрессии со стороны Беларуси Украина будет отвечать со всей жесткостью, как "соответствует всем оккупантам".

ВСУ предупреждают, что будут отвечать со всем военным арсеналом и будут наносить удары по военным объектам Беларуси.

"Мы не хотим этого", – говорится в сообщении.

Обращение ВСУ к белорусскому народу: видео

Белорусам напомнили, что режим Лукашенко предоставил России свою территорию для наступления на Украину, а также площадку для бомбардировки украинских городов и сел. Украина ни разу не ответила Беларуси на агрессивные действия.

Дружбу между нашими народами мы ценим больше возможности ответить на преступные решения вашего руководства,

– говорится в сообщении.

ВСУ призвали белорусскую армию не дать себя втянуть в войну и сдаваться украинским силам в плен, если они получат приказ о наступлении.

Угроза наступления из Беларуси: что известно

В Генштабе ВСУ сообщили, что растет угроза наступления из Беларуси. Сообщается, что направление наступления может сместиться на Запад белорусско-украинской границы.

В Беларуси было замечено перебрасывание белорусской техники с тактическим знаком двойка в треугольнике. При этом ранее фиксировали перебрасывание военной техники Беларуси в направлении России.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что наступление из Беларуси на Запад может длиться около 18 дней, после чего россияне потерпят неудачу.

В разведке Британии считают, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси маловероятно. В разведке отмечают, что Россия хочет заставить Украину оттянуть больше сил на оборону северных границ. Россия добивается этого из-за успешного наступления ВСУ на Юге.

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