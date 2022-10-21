Российские СМИ сообщают, что у вооруженных сил Белоруссии появился новый тактический знак и красные повязки. Речь идет о белорусских военных у границы с Украиной, пишет 24 канал.

Кстати Нардепы планируют признать Беларусь частично оккупированной Россией.

В Беларуси, вероятно, перебрасывают военную технику

Они имеют отличительные красные повязки на рукавах, а на технике – тактический знак в виде двойки в треугольнике. В сети появилось видео перебрасывание военной техники.

В частности, на одном из опубликованных видео заметно перебрасывание самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С", обозначенных двойкой в треугольнике. Соответствующий тактический символ замечен также на другой технике, в том числе и на грузовиках.



Переброска техники в Беларуси / Скриншот видео

Отмечается, что техника принадлежит именно Беларуси, а не России. Следует напомнить, что Россия использует несколько символов в рамках полномасштабной войны против Украины. Речь идет о латинских буквах Z, V, O и перевернутом треугольнике, который враг использовал на Востоке, Юге и Севере Украины.

Важно. Менее 2 недель назад в Беларуси была замечена переброска военной техники именно в направлении России. Причина в том, что у России возникли проблемы с запасами вооружения, поэтому Кремль опустошает военные склады Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не спешит идти на уступки Путину и вводить свои войска в Украину. Белорусские военные понимают, что их ждет в Украине, поскольку принимают погибших и раненых россиян. Лукашенко боится вводить войска, ведь это едва ли не единственная его защита в Беларуси.

Угроза наступления из Беларуси: что известно

Россия, вероятно, стремится открыть второй фронт на Севере Украины, чтобы остановить продвижение ВСУ на Юге. Также России выгодно разорвать пути поставки вооружения Украины, идущего в основном через западные границы.

В Генштабе ВСУ 20 октября сообщили, что угроза нового наступления из Беларуси растет. Направление наступления может сместиться на Запад белорусско-украинской границы.

На фоне этого на аэродроме "Зябровка" под Гомелем увеличилось количество российских военных и военной техники. Также в Беларуси под видом учебных сборов идут мероприятия скрытой мобилизации.

Советник главы ОП Алексей Арестович убежден, что если оккупанты пойдут в наступление из Беларуси на Запад, это продлится около 18 дней. В результате захватчики потерпят разгром.

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