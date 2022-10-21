Російські ЗМІ повідомляють, що у збройних сил Білорусі з'явився новий тактичний знак та червоні пов'язки. Йдеться про білоруських військових біля кордону з Україною, пише 24 канал.

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У Білорусі, ймовірно, перекидають військову техніку

Вони мають відмінні червоні пов'язки на рукавах, а на техніці тактичний знак у вигляді двійки в трикутнику. У мережі з'явилося відео перекидання військової техніки.

Зокрема, на одному з опублікованих відео помітно перекидання самохідних гармат 2С5 "Гіацинт-С", які позначені двійкою у трикутнику. Відповідний тактичний символ помічений також на інші техніці, зокрема й вантажівках.



Перекидання техніки в Білорусі / Скриншот відео

Зазначається, що техніка належить саме Білорусі, а не Росії. Слід пригадати, що Росія використовує декілька символів у рамках повномасштабної війни проти України. Йдеться про латинські літери Z, V, O та перевернутий трикутник, який ворог використовував на Сході, Півдні та Півночі України.

Важливо. Менш ніж 2 тижні тому у Білорусі було помічено перекидання військової техніки саме в напрямку Росії. Причина в тому, що в Росії виникли проблеми із запасами озброєння, тому Кремль спустошує військові склади Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не поспішає йти на поступки Путіну та вводити свої війська до України. Білоруські військові розуміють, що їх чекає в Україні, оскільки приймають загиблих і поранених росіян. Лукашенко боїться вводити війська, адже це чи не єдиний його захист у Білорусі.

Загроза наступу з Білорусі: що відомо

Росія, ймовірно, прагне відкритий другий фронт на Півночі України, щоб зупинити просування ЗСУ на Півдні. Також Росії вигідно розірвати шляхи постачання озброєння України, яке йде здебільшого через західні кордони.

У Генштабі ЗСУ 20 жовтня повідомили, що загроза нового наступу з Білорусі зростає. Напрямок наступу може зміститись на Захід білорусько-українського кордону.

На тлі цього на аеродромі "Зябрівка", що під Гомелем, збільшилася кількість російських воєнних та військової техніки. Також у Білорусі під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації.

Радник глави ОП Олексій Арестович переконаний, якщо окупанти підуть в наступ з Білорусі на Захід, це триватиме близько 18 днів. У результаті загарбники зазнають розгрому.

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