Окупанти справді можуть планувати перерізати постачання західного озброєння до України. Про це заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович. Це означає, що наступати російські війська з Білорусі можуть у напрямку Волині.

До теми Загроза нового наступу з Білорусі зростає: Генштаб назвав напрямок

Чому наступ триватиме саме 18 днів

Наразі на білоруських полігонах зосередили близько 9 тисяч бійців. Арестович нагадав, що на Київ йшли близько 40 тисяч. При цьому це були не мобілізовані, а, так би мовити, професійна армія.

Оскільки зараз ЗСУ ліквідовують по 500 окупантів на день, то для того, аби знищити 9 тисяч, знадобиться 18 днів.

Буде приблизно 500 убитих на день. Ну, 18 днів це все протриває, якщо що. Все. Йому (Путіну – 24 канал) не страшно, так і нам не страшно – ось, у чому річ,

– пояснив Арестович.

Він зауважив, що "люб'язна" тероборона вже потирає руки й чекає з нетерпінням, не кажучи про кадрові частини.

Загроза з Білорусі зросла

Напередодні у Генштабі поперелили, що загроза відновлення наступу з Білорусі зростає. Однак цього разу можуть змінити напрямок – наступати намірились на захід білорусько-українського кордону, аби перерізати шляхи постачання західної зброї.

До Білорусі перекидають військову техніку та особовий склад з Росії. Наприклад, на аеродромі "Зябрівка", що під Гомелем, збільшилася кількість військових та техніки. Про це свідчать супутникові знімки.

Крім того, самопроголошений президент Лукашенко проводить приховану мобілізацію у Білорусі. Він створив з Путіним регіональне угрупування військ та запровадив режим контртерористичної операції.

Втім, Україна слідкує за ситуацією біля північного кордону. Українські бійці готові реагувати на будь-які загрози.

В ООС вважають, що загроза з Білорусі може зрости навесні. Вважають, що до кінця року ворог таки не зможе накопичити достатньо сил і засобів для повторного наступу.

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