Оккупанты действительно могут планировать перерезать поставки западного вооружения в Украину. Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович. Это означает, что наступать российские войска из Беларуси могут в направлении Волыни.

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Почему наступление будет продолжаться именно 18 дней

На белорусских полигонах сосредоточили около 9 тысяч бойцов. Арестович напомнил, что на Киев шло около 40 тысяч. При этом это были не мобилизованные, а, так сказать, профессиональная армия.

Поскольку сейчас ВСУ ликвидируют по 500 оккупантов в день, то для того, чтобы уничтожить 9 тысяч, понадобится 18 дней.

Будет примерно 500 убитых в день. Ну, 18 дней это все продлится, если что. Все. Ему (Путину – 24 канал) не страшно, да и нам не страшно – вот, в чем дело,

– объяснил Арестович.

Он отметил, что "любезная" терроборона уже потирает руки и ждет с нетерпением, не говоря о кадровых частях.

Угроза из Беларуси выросла

Накануне в Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления из Беларуси растет. Однако в этот раз могут изменить направление – наступать намеревались на запад белорусско-украинской границы, чтобы перерезать пути поставки западного оружия.

В Беларусь перебрасывают военную технику и личный состав из России. К примеру, на аэродроме "Зябровка" под Гомелем, увеличилось количество военных и техники. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Кроме того, самопровозглашенный президент Лукашенко проводит скрытую мобилизацию в Беларуси. Он создал с Путиным региональную группировку войск и ввел режим контртеррористической операции.

Впрочем, Украина следит за ситуацией около северной границы. Украинские бойцы готовы реагировать на какие-либо угрозы.

В ООС считают, что угроза Беларуси может вырасти весной. Считают, что до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления.

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