Звернення опублікувало Управління стратегічних комунікацій (СтратКом) ЗСУ. У повідомленні наголошується, що Україна не збирається нападати на Білорусь, попри заяви Лукашенка, який говорить про буцімто загрозу з боку України.

До речі Нардепи планують визнати Білорусь частково окупованою Росією

ЗСУ відповідатимуть з допомогою всього військового арсеналу

У ЗСУ підкреслили, що Україна та Білорусь завжди жили в мирі. Водночас наші воїни попередили, що у випадку агресії з боку Білорусі Україна буде відповідати зі всією жорсткістю, як "відповідає усім окупантам".

ЗСУ попереджають, що відповідатимуть з усім військовим арсеналом і завдаватимуть ударів по військових об'єктах Білорусі.

"Ми не хочемо цього", – йдеться у повідомленні.

Звернення ЗСУ до білоруського народу: відео

Білорусам нагадали, що режим Лукашенка надав Росії свою територію для наступу на Україну, а також майданчик для бомбардування українських міст і сіл. Натомість Україна жодного разу не відповіла Білорусі на агресивні дії.

Дружбу між нашими народами ми цінуємо більше можливості відповісти на злочинні рішення вашого керівництва,

– йдеться у повідомленні.

ЗСУ закликали білоруську армію не дати себе втягнути у війну та здаватися українським силам у полон, якщо вони отримають наказ про наступ.

Загроза наступу з Білорусі: що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що зростає загроза наступу з Білорусі. Повідомляється, що напрямок наступу може зміститись на Захід білорусько-українського кордону.

У Білорусі було помічено перекидання білоруської техніки з тактичним знаком двійка в трикутнику. При цьому раніше фіксували перекидання військової техніки Білорусі в напрямку Росії.

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що наступ з Білорусі на Захід може тривати близько 18 днів, після чого росіяни зазнають невдачі.

У розвідці Британії вважають, що нове вторгнення до України з території Білорусі малоймовірне. У розвідці зазначають, що Росія хоче змусити Україну відтягти більше сил на оборону північних кордонів. Росія добивається цього через успішний наступ ЗСУ на Півдні.

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