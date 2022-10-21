Британські розвідники схиляються до думки, що нове вторгнення до України з території Білорусі малоймовірне. У звіті розвідки згадують, що Білорусь і Росія здійснюють спільне формуванням угруповання військ.

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Росія намагається змусити Україну перекинути сили на Північ

У розвідці також звернули увагу на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який у жовтні анонсував розгортання угруповання на 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військ. Згодом Білорусь опублікувала відео з прибуттям російських військових.

Втім, станом на зараз малоймовірно, що Росія вже перекинула до Білорусі значну кількість додаткових військ. Росі навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування у такій кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні,

– йдеться у повідомленні.

При цьому в розвідці наголошують, що білоруські військові, ймовірно, зберігають мінімальну спроможність здійснювати комплексні операції.

Відтак, заяви Лукашенка можуть бути спробою продемонструвати російсько-білоруську єдність, а також змусити Україну відтягти більше сил на оборону північних кордонів.

Яка ситуація на Півночі України

У Генштабі ЗСУ 20 жовтня повідомили про те, що зростає загроза нового наступу з Білорусі. Водночас напрямок наступу може зміститись з Київщини на Захід білорусько-українського кордону.

Втім, радник глави ОП Олексій Арестович переконаний, якщо окупанти підуть в наступ з Білорусі на Захід, то це триватиме близько 18 днів. Арестович запевняє, що росіяни зазнають невдачі.

Слід зазначити, що Росія проводить часткову мобілізацію, поповнюючи свої резерви живою силою. Однак з технікою в окупантів виникли проблеми.

У жовтні в Білорусі було помічено перекидання військової техніки саме в напрямку Росії. Кремль спустошує військові склади Білорусі. Натомість Білорусь перекидає свою техніку всередині країни з тактичним знаком двійка в трикутнику.

Росії вигідно відкритий другий фронт на Півночі України, щоб зупинити просування ЗСУ на Півдні. Крім того, у такий спосіб Росія спробує розірвати шляхи постачання озброєння Україні.

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