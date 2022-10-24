ЗСУ "мінуснули" два "Алігатори"

Ворожі вертольоти ліквідували з 13.00 по 13.30 у в Бериславському районі.

Увага Ви – розхідний матеріал, який кидають на забій, – ЗСУ звернулися до армії Росії

З 13.00 по 13.30 у Бериславському районі Херсонщини підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ збито два ударних вертольоти Ка-52,

– йдеться в повідомленні.

Довідка. Ка-52 – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості. Машина може вражати броньовану і неброньовану техніку, повітряні цілі. Один вертоліт коштує близько 16 мільйонів доларів.

До слова, нещодавно ще один такий гелікоптер К-52 "Алігатор" збив матрос одного з підрозділів одеської бригади просто із кулемета.

Актуальні втрати ворога

Станом на 24 жовтня ЗСУ знешкодили 67 940 загарбників. Лише за останню добу ліквідували 470 окупантів.

Росіяни шаленими темпами втрачають техніку.

Так, якщо говорити про авіацію, то ЗСУ знищили уже 270 літаків та 245 гелікоптерів. Ну і звісно, чимало безпілотників теж уже понищено нашими силами, близько 1 361 – +20 одиниць лише за вчора.

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