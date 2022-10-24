Только за последние сутки ликвидировали 470 оккупантов. Таким образом, уже совсем скоро количество ликвидированных захватчиков составит 68 тысяч.

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Потери врага в технике

Также с начала полномасштабного вторжения существенно сократилось количество техники противника. В металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2590 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 5295 (+11) единиц,

артиллерийских систем – 1673 (+6) единицы,

РСЗО – 375 (+1) единиц,

средств ПВО – 189 единиц,

самолетов – 270 единиц,

вертолетов – 245 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1370 (+9) единиц,

крылатых ракет – 350 единиц,

кораблей и катеров – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4044 (+5) единицы,

специальной техники – 149 (+1) единиц.

Враг несет безумные потери и боится контрнаступления ВСУ на Юге

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что россияне атакуют критическую инфраструктуру из-за бессилия изменить ситуацию на фронте. Оккупанты стараются всеми средствами увеличить количество своей живой силы. По словам президента, враг также мобилизует украинцев с оккупированных территорий Юга, из Крыма. Он подчеркнул, что все могут сдаться в плен, поскольку Украина соблюдает правила войны.

Президент отметил, что в Россию будет возвращаться большое количество гробов. Раньше оккупанты возили с собой крематории, чтобы скрывать жертв.

Тем временем, украинские защитники продолжают отвоевывать Херсонщину. Оккупанты очень крепко "засели" за оборонительным рубежом. Однако украинским военным все же удается двигать линию фронта вперед. На территориях, что удалось освободить из-под вражеской оккупации, сейчас проводят стабилизационные мероприятия. В общем, ситуация остается сложной, однако ВСУ полностью контролирует ее.