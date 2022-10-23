Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, передает 24 канал.
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"России сложно противопоставить на поле боя что-то украинским военным. Она засыпает количеством. Враги используют даже осужденных. Набирают людей из всех регионов своего государства. Мобилизуют людей, которые не хотят воевать", – сказал президент.
Россия будет терять внутреннее доверие
По словам президента, враг также мобилизует украинцев с оккупированных территорий Юга, из Крыма. Он подчеркнул, что все могут сдаться в плен, поскольку Украина соблюдает правила войны.
Это в России не признают, что это война, но это точно война. Россия не говорила о мобилизации, но мы знаем, что она была раньше. Ложь лидеров государств становится ложью в целом государства. Думаю, что они скоро будут терять внутреннее доверие своего общества, – сказал Зеленский.
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Не смогут скрыть потерь
Президент отметил, что в Россию будет возвращаться большое количество гробов. Раньше оккупанты возили с собой крематории, чтобы скрывать жертв.
"Солдатов будут вести убитых домой. Количество такое, что они не могут все это уничтожить. Люди это будут видеть. Я не знаю, повлияет ли это на них, потому что им десятки лет промывали мозг", – рассказал Зеленский.
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Потери россиян в войне: последние новости
- В Генштабе ВСУ 23 октября рассказали, что вблизи Энергодара защитники ликвидировали около 50 врагов и ранили еще 40.
- Украинский военный на Херсонщине с пулемета сбил российский боевой вертолет К-52 "Аллигатор.
- Воздушные силы уничтожили 273 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
- По состоянию на 23 октября в Украине и ликвидировали 67470 российских убийц. Из них 400 за предыдущие сутки.