Да, во временно оккупированном Токмаке в очередной раз случился "хлопок". Очевидно, российские захватчики снова "неудачно покурили" на своей базе, сообщает 24 канал.

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Точечный "привет" от ВСУ

Приблизительно в 16:20 во временно оккупированном Токмаке, откуда россияне беспощадно обстреливают Запорожье, произошел громкий взрыв. Местные жители рассказывают, что было слышно 2 прилета.

Защитники подтвердили, что в Токмаке есть точечное попадание в базирование российских захватчиков. По предварительной информации, которую рассказали сами местные, ВСУ подняли в воздух 2 боевых комплекта врага в дальней части железнодорожного вокзала.

Точной информации о потерях врага на базе пока нет, так что следует ожидать сводок от Генштаба.

К слову, в обед в Нововодяном Васильевского района россияне тоже "неудачно покурили" – уничтожен склад боеприпасов и 2 гаубицы Д-30.

Потери оккупантов ежедневно растут

За минувшие сутки, 23 октября, ВСУ отправили на тот свет около 400 российских захватчиков. Таким образом, потери врага в живой силе выросли до 67 470.

Также за вчерашний день оккупанты потеряли 5 танков, 18 боевых бронированных машин, 2 вертолета, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО и 20 беспилотников.

Кроме этого, сегодня в Генштабе подтвердили удар по оккупантам в Запорожской области. В ходе одной из операций ВСУ ранены около 100 российских военных и уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники.

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