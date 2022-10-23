Так, у тимчасово окупованому Токмаку вчергове трапилась "бавовна". Вочевидь, російські загарбники знову "невдало покурили" на своїй базі, повідомляє 24 канал.

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Точковий "привіт" від ЗСУ

Приблизно о 16:20 у тимчасово окупованому Токмаку, звідки росіяни нещадно обстрілюють Запоріжжя, трапився гучний вибух. Місцеві жителі розповідають, що було чутно 2 прильоти.

Захисники підтвердили, що у Токмаку є точкове влучання у базування російських загарбників. За попередньою інформацією, яку розповіли самі місцеві, ЗСУ підійняли у повітря 2 бойових комплекти ворога у дальній частині залізничного вокзалу.

Точної інформації про втрати ворога на базі наразі немає, тож варто очікувати зведень від Генштабу.

До слова, в обід у Нововодяному Василівського району росіяни теж "невдало покурили" – знищено склад боєприпасів та 2 гаубиці Д-30.

Втрати окупантів щодня більші

За минулу добу, 23 жовтня, ЗСУ відправили на той світ близько 400 російських загарбників. Таким чином втрати ворога у живій силі зросли до 67 470.

Також за вчорашній день окупанти втратили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 2 гелікоптери, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 20 безпілотників.

Крім цього, нині у Генштабі підтвердили удар по окупантах у Запорізькій області. Під час однієї з операцій ЗСУ поранено близько 100 російських військових та знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки.

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