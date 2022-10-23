Об этом в эфире совместного телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Оккупанты держат оборону, однако ВСУ их постепенно вытесняют

По словам Натальи Гуменюк, оккупанты очень крепко "засели" за оборонительным рубежом. Однако украинским военным все же удается двигать линию фронта вперед.

Россияне продолжают эвакуировать свои войска и технику на другую сторону Днепра. Руководитель пресс-центра утверждает, что захватчики пытаются провести перегруппировку подразделений.

Дело в том, что элитные войска русские переправляют на левый берег, чтобы там обустроить линию обороны. Для сдерживания Вооруженных Сил Украины оккупанты оставляют на правом берегу мобилизованных и тех, кого не жалко использовать, как "пушечное мясо".

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Контрнаступление ВСУ: какие успехи на юге за 22 октября

Украинские защитники продолжают вытеснять оккупантов с юга страны. 22 октября враги потеряли там десятки своих солдат и техники.

В частности украинским зенитчикам удалось "подстрелить" 2 вертолета "Аллигатор". Кроме того, враги потеряли 47 военных , 2 танка, 1 "Град", противотанковый комплекс, 16 единиц автобронетанковой техники и 4 склада с боеприпасами.

, 2 танка, 1 "Град", противотанковый комплекс, 16 единиц автобронетанковой техники и 4 склада с боеприпасами. На территориях, которые удалось освободить из-под вражеской оккупации, сейчас проводят стабилизационные меры. В общем, ситуация остается сложной, однако ВСУ полностью контролирует ее.

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