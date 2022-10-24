Херсонцев "эвакуируют", чтобы иметь "живой щит"

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, эти оккупанты сейчас стоят по линии фронта и будут обеспечивать имитацию уличных боев, которыми они уже достаточно долго пугают херсонцев.

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Хлань отметил, что россияне уже 3 недели рассказывают гражданским об уличных боях и о том, что будут обстреливаться жилые кварталы, а дамба Каховской ГЭС будет разрушена. Это делают, чтобы спровоцировать панику и заставить как можно больше людей переехать с правого берега на левый. Там, по мнению Хланя, гражданских украинцев будут использовать как "живой щит" возле своих воинских частей.

Россияне понимают, что HIMARS отрабатывают достаточно точно, поэтому по своей привычке будут размещать военную технику в жилых кварталах на левом берегу Днепра. Поэтому им необходимо большое количество людей, которых вроде бы "эвакуируют" туда, а фактически будут использовать как защиту от обстрелов ВСУ.

Как люди реагируют на призывы россиян

Оставшиеся в Херсоне украинцы "эвакуироваться" не спешат. По словам Хланя, большинство людей прислушивались к советам и спрятались дома или в других условно безопасных местах. Хотя улицы города пустуют, люди остаются и с нетерпением ждут ВСУ. Они понимают, что осталось недолго.

Россияне же, вероятно, тоже понимают, что выполнять их требования собираются далеко не все. Поэтому они полностью отключили интернет в городе – связи с оккупированным Херсоном сейчас нет. Оккупанты объясняют это тем, что они вывезли свое оборудование, и теперь интернет будет только на левом берегу.

Сергей Хлань о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

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