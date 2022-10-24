Россияне не готовы так просто отдать областной центр. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Насколько важен для россиян Херсон

Он напомнил, что российские войска готовят Херсон к уличным боям. При этом сами оккупанты понимают, что удержаться там будет очень тяжело.

Военной важности в Херсоне россияне сейчас уже не видят, поскольку ВСУ по нескольким сторонам давят на город и отрезают мосты. Однако в нем есть политическая ценность,

– отметил Ступак.

Эксперт Украинского института будущего провел аналогию с Адольфом Гитлером, который во время Второй мировой войны изо всех сил пытался удержать Сталинград.

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"Гитлер держался за Сталинград зубами. Ему было важно там удержаться. Военные понимали, что там нечего делать, но получили политическое указание – держаться до последнего", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Россияне на правобережье Днепра оказались в ловушке

Он добавил, что ситуация на правом берегу Днепра для российских войск будет только ухудшаться. Ведь подвозить туда пищевые продукты и боекомплекты будет очень тяжело. А с помощью барж, паромов или понтонных переправ особо много ресурсов не подтянешь.

Россияне, зашедшие на правобережье Днепра, оказались в ловушке. Хотя их будут накачивать пропагандой, что все хорошо и нужно держаться, выполняя приказ руководства,

– отметил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ добавил, что при этом все военное руководство будет сидеть на другом берегу – в местах, куда пока не дотягиваются HIMARS.

Как Украина может ускорить увольнение Херсона

Ступак отметил, что то, как долго будут держаться россияне на правобережье Херсона, также зависит и от украинской информационной машины.

Если мы будем постоянно показывать примеры, как россияне сдаются в плен, к ним нормально относятся, то у российских военных все больше будет закрадываться вопрос: "А зачем мы здесь сидим?"

– сказал экссотрудник СБУ.

Он добавил, что Украина должна постоянно поддерживать градус сомнений у оккупантов. Это заставит их делать выбор: либо погибнуть, либо выйти из окружения и сдаться в плен.

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