Росіяни не готові так просто віддати обласний центр. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Наскільки важливий для росіян Херсон

Він нагадав, що російські війська готують Херсон до вуличних боїв. При цьому самі окупанти розуміють, що втриматися там буде дуже важко.

Військової важливості у Херсоні росіяни зараз вже не вбачають, оскільки ЗСУ з кількох боків тиснуть на місто і відрізають мости. Однак у ньому є політична цінність,

– зазначив Ступак.

Експерт Українського інституту майбутнього провів аналогію з Адольфом Гітлером, який під час Другої світової війни з усіх сил намагався втримати Сталінград.

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"Гітлер тримався за Сталінград зубами. Йому було важливо там втриматися. Військові розуміли, що там нічого робити, але отримали політичну вказівку – триматися до останнього", – сказав ексспівробітник СБУ.

Росіяни на правобережжі Дніпра опинилися в пастці

Він додав, що ситуація на правому березі Дніпра для російських військ лише погіршуватиметься. Адже підвозити туди харчові продукти та боєкомплекти буде дуже важко. А за допомогою барж, поромів або понтонних переправ особливо багато ресурсів не підтягнеш.

Росіяни, які зайшли на правобережжя Дніпра, опинилися в пастці. Хоча їх будуть накачувати пропагандою, що все добре і треба триматися, виконуючи наказ керівництва,

– зазначив Ступак.

Ексспівробітник СБУ додав, що при цьому все військове керівництво буде сидіти на іншому березі – у місцях, куди поки що не дотягуються HIMARS.

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Ступак зауважив, що те, як довго триматимуться росіяни на правобережжі Херсонщини, також залежить і від української інформаційної машини.

Якщо ми будемо постійно показувати приклади, як росіяни здаються у полон, до них нормально ставляться, то у російських військових все більше закрадатиметься питання: "А навіщо ми тут сидимо?"

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він додав, що Україна має постійно підтримувати градус сумнівів в окупантів. Це змусить їх робити вибір: або загинути, або вийти з оточення і здатися у полон.

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