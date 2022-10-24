Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов прокоментував заяви Суровікіна про те, що в Херсоні "можуть бути прийняті непрості рішення". Він зауважує, що говорити про те, що "російська армія вже тікає з Херсона" наразі некоректно.

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"Створюють ілюзію, що все пропало": яка насправді ситуація у Херсоні

За словами очільника ГУР Міноборони, окупанти показово вивозять свої фінансові установи та роблять ілюзію у Херсоні, що вони активно відступають. Насправді ж, як вважає Буданов, загарбники просто переконують херсонців у тому, що вони про них піклуються і хочуть евакуювати з небезпечного місця.

У той час, як самі завозять російські підрозділи у Херсон, будують там фортифікаційні споруди та готуються до вуличних боїв. Тобто, Суровікін зараз розробляє підґрунтя, щоб, коли це буде необхідно, мати змогу швидко покинути місто.

Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони,

– наголошує очільник розвідки.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань натомість вважає, що окупанти більше залякують місцевих вуличними боями. На його думку, загарбникам навряд чи вийде довготривало обороняти свої позиції у місті.

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Речниця ОК "Південь" про російську евакуацію з Херсона

Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла, що російські війська продовжують евакуацію з Херсона на лівий берег Дніпра. Через відсутність належних переправ цей процес проходить повільно.

Однак окупанти вже поступово вивозять російські пенсійні фонди, банки та інші завезені установи. Офіцерський склад теж переправляється на інший берег.

Речниця зауважує, що на місцевих жителів сильно інформаційно тиснуть. Їм надсилають повідомлення про те, що коли ЗСУ прийде у Херсон, то всіх їх вважатимуть колаборантами.

Тих українців, які відмовляються від ворожої евакуації, змушують будувати фортифікаційні оборонні споруди. Окупанти намагаються імітувати вуличні бої та обстріли з нібито сторони ЗСУ, щоб дискредитувати українську армію.

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