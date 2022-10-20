Суровікін застосує ядерну зброю, якщо матиме наказ

Про це 24 каналу розказав журналіст Іван Яковина. На його думку, версія про відхід росіян з Херсона чи принаймні правого берега неоднозначна, навіть з урахуванням "евакуації", яку оголосили окупанти.

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Він зауважив, що оскільки зараз вивозять людей з тих населених пунктів, які прилягають до лінії фронту, здається логічним, що туди можуть спробувати вдарити ядерною бомбою.