Суровікін застосує ядерну зброю, якщо матиме наказ
Про це 24 каналу розказав журналіст Іван Яковина. На його думку, версія про відхід росіян з Херсона чи принаймні правого берега неоднозначна, навіть з урахуванням "евакуації", яку оголосили окупанти.
Зверніть увагу Наступ на Херсонщині: які шанси у росіян втримати правий берег
Він зауважив, що оскільки зараз вивозять людей з тих населених пунктів, які прилягають до лінії фронту, здається логічним, що туди можуть спробувати вдарити ядерною бомбою.
Цього виключати не можна, знаючи репутацію і Путіна, і Шойгу, і самого Суровікіна, який, до речі, теж відрізняється досить садистською вдачею. Це недобра людина, він садист, фашист, як із кіно,
– наголосив Яковина.
Журналіст вважає, що від Суровікіна цілком можна очікувати застосування ядерної зброї. Якщо в нього буде такий наказ, він може піти на це без зайвих запитань, і не говоритиме: "Можливо, не треба, можливо, ядерна бомба – це вже занадто". Так міг би сказати якийсь інший генерал, але Суровікін, відомий як "М'ясник", не з таких людей.
Росіянам потрібен привід
Примітно, що командувач окупантів не тільки погрожував неоднозначними "непростими рішеннями", а й заявив, що ЗСУ нібито готують удари по дамбі Каховської ГЕС та навіть, як би іронічно це не звучало з уст росіянина, можуть застосувати заборонені методи ведення війни. Як показує практика, те, у чому росіяни звинувачують Україну, вони роблять самі.
Відтак, Яковина припускає, що росіяни можуть самі підірвати дамбу, і, приписуючи це Україні, зробити підрив приводом для застосування ядерної зброї.
"Тут справа яка – людей не шкода, техніки не шкода, їм потрібно показати якийсь результат. Наприклад, їм необхідний привід для використання ядерної зброї. Тобто, якась подія, після якої можна сказати: "Ну ось раз Україна зробила так, ми можемо застосувати ядерну бомбу", – пояснив він.
Журналіст додав, що Україна, звісно не може цього зробити, і не лише через те, до яких наслідків може привести такий удар, а й тому, що просто не має засобів для цього. Наприклад, за його словами, HIMARS цю дамбу довелося б довбати років 10.
Так от вони можуть спочатку підірвати цю дамбу, наприклад, і сказати: "Українці підірвали дамбу, тому ми маємо право застосувати ядерну зброю, бо українці пішли на негуманне щось там". Те, що це затопить лівий берег, а не правий, те, що там загинуть їхні власні солдати – начхати, це не має значення. Головне, щоб був привід для застосування ядерної зброї,
– припустив Яковина.
Повний стрім з Іваном Яковиною: дивіться відео
Що ще можуть означати "непрості рішення" Суровікіна
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що Суровікін говорив так, аби можна було лише здогадуватися, що саме він мав на увазі.
- За його словами, варіантів багато і вони абсолютно різні – і застосування зброї масового знищення, і відхід росіян з Херсона, і підготовка якогось іншого удару.
- Водночас російський правозахисник Марк Фейгін припустив, що своєю заявою Суровікін анонсував великі наслідки бойових дій для правого берега Херсонщини, зокрема ледь не повне знищення населених пунктів і тамтешньої критичної інфраструктури, аби зробити життя там неможливим.