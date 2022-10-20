Об этом 24 каналу рассказал журналист Иван Яковина. По его мнению, версия об уходе россиян из Херсона или по крайней мере правого берега неоднозначна, даже с учетом объявленной оккупантами "эвакуации".

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Он отметил, что поскольку сейчас вывозят людей из населенных пунктов, которые прилегают к линии фронта, кажется логичным, что туда могут попытаться ударить ядерной бомбой.

Этого исключать нельзя, зная репутацию и Путина, и Шойгу, и самого Суровикина, который, кстати, тоже отличается довольно садистским нравом. Это недобрый человек, он садист, фашист, как из кино,

– подчеркнул Яковина.

Журналист считает, что от Суровикина вполне можно ожидать применения ядерного оружия. Если у него будет такой приказ, он может пойти на это без лишних вопросов, и не будет говорить: "Возможно, не надо, возможно, ядерная бомба – это слишком". Так мог бы сказать какой-нибудь другой генерал, но Суровикин, известный как "Мясник", не из таких людей.

Россиянам нужен повод

Примечательно, что командующий оккупантами не только угрожал неоднозначными "непростыми решениями", но и заявил, что ВСУ якобы готовят удары по дамбе Каховской ГЭС и даже, как бы иронически это ни звучало из уст россиянина, могу применить запрещенные методы ведения войны. Как показывает практика, то, в чем россияне обвиняют Украину, они делают сами.

Следовательно, Яковина предполагает, что россияне могут сами взорвать дамбу, и, приписывая это Украине, сделать подрыв поводом для применения ядерного оружия.

"Тут дело какое – людей не жалко, техники не жалко, им нужно показать какой-то результат. Например, им необходим повод для использования ядерного оружия. То есть, какое-то событие, после которого можно сказать: "Ну вот раз Украина сделала так, мы можем применить ядерную бомбу", – объяснил он.

Журналист добавил, что Украина, конечно, не может этого сделать, и не только потому, к каким последствиям может привести такой удар, но и потому, что просто не имеет средств для этого. Например, по его словам, HIMARS эту дамбу пришлось бы долбить лет 10.

Так вот, они могут сначала взорвать эту дамбу, например, и сказать: "Украинцы взорвали дамбу, поэтому мы имеем право применить ядерное оружие, потому что украинцы пошли на негуманное что-то там". То, что это затопит левый берег, а не правый, то, что там погибнут их собственные солдаты – плевать, это не суть важно. Главное, чтобы был повод для применения ядерного оружия,

– предположил Яковина.

Полный стрим с Иваном Яковиной: смотрите видео

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