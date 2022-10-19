О подписании соответствующего указа Путни заявил на заседании Совбеза в среду, 19 октября. Он сказал, что военное положение на оккупированных территориях оформят в рамках российского законодательства.

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Путин призывает провести "мобилизационные мероприятия" на оккупированных территориях

Диктатор призывает выпускать больше продукции для нужд так называемой "спецоперации", повысить устойчивость экономики, обеспечить антитеррористическую безопасность.

Также он ввел средний уровень реагирования во временно оккупированном Крыму (Севастополь) и приграничных с Украиной Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Михаила Мишустина он назначил руководителем специального координационного совета. Путни обещает выплачивать мобилизованным 195 тысяч в месяц.

В рамках этого режима высшие должностные лица указанных территорий также "временно отселить жителей в безопасные районы". "Эвакуация жителей" временно оккупированных территорий Донбасса, Луганской области и Запорожской области не планируется, исключением станет Херсонская область.

Путин объявил о военном положении на оккупированных территориях: главное

Ранее Путин незаконно объявил об аннексии оккупированных территорий. Псевдореферендумы не признал никто в мире, кроме КНДР.

19 октября он подписал указ о так называемом военном положении на временно оккупированных территориях Украины.

Военное положение предусматривает ряд запретов в регионах .

Заметим, что введение военного положения на оккупированных территориях усугубляет ситуацию в России и оккупационной армии. Теперь захватнические власти смогут мобилизовать кого угодно и в стране-агрессорке начнется еще большая паника.

Однако советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что это решение для Украины ничего не меняет.

Путин на Совбезе ввел военное положение на оккупированных территориях Украины: видео