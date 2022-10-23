Про це 24 каналу розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Раніше вона підтвердила, що окупанти тікають з правого берега.

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Російські військові перевдягаються в цивільне

Гуменюк зазначила, що росіяни починають перевдягати своїх регулярних військових у цивільне й розселяти їх у будинках Херсона. Вони будуть імітувати цивільне населення, що нібито потерпатиме від вогневого враження Сил оборони України. Таку тактику вони використовували вже кілька місяців тому на Херсонщині.

У населених пунктах вони розташовували свої підрозділи, демонстративно показували, де вони розташувались. Уночі разом з РСЗВ та важкою артилерією ставали з того боку, де розташовані ЗСУ й обстрілювали цей населений пункт, влучаючи в житлові будинки. Зранку повертались і проводили агітаційну роботу, мовляв, дивіться, як вас їдуть визволяти,

– зауважила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.

Вона додала, що така робота в них уже давно налагоджена, й вони вважають її дієвою. У самому Херсоні готують те ж саме. Трохи раніше на День Херсона вони влаштовували вуличні бої, коли була загроза дуже стрімкого просування ЗСУ.

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Можливі вуличні бої у Херсоні

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України продовжила, що вуличні бої в Херсоні можуть бути реальними. ЗСУ продовжують цілеспрямоване просування на схід в умовах інформаційної тиші. Те, що на Херсонщині окупанти будуть влаштовувати вуличні бої, зрозуміло всім.

"Нами було донесено до місцевого населення це, для того, щоб вони могли вберегти себе від таких випадкових вистав", – наголосила Гуменюк.

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