Об этом 24 каналу рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Ранее она подтвердила, что оккупанты бегут с правого берега.

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Российские военные переодеваются в гражданское

Гуменюк отметила, что россияне начинают переодевать своих регулярных военных в гражданское и расселять их в домах Херсона. Они будут имитировать гражданское население, которое якобы пострадает от огневого поражения Сил обороны Украины. Такую тактику они уже использовали несколько месяцев назад в Херсонской области.

В населенных пунктах они размещали свои подразделения, демонстративно показывали, где они расположились. Ночью вместе с РСЗО и тяжелой артиллерией становились с той стороны, где расположены ВСУ и обстреливали этот населенный пункт, попадая в жилые дома. Утром возвращались и проводили агитационную работу, мол, смотрите, как вас едут освобождать,

– отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Она добавила, что такая работа у них уже давно налажена, и они считают ее эффективной. В самом Херсоне готовят то же самое. Раньше на День Херсона они устраивали уличные бои, когда была угроза очень стремительного продвижения ВСУ.

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Возможны уличные бои в Херсоне

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины продолжила, что уличные бои в Херсоне могут быть реальными. ВСУ продолжают целенаправленное продвижение на восток в условиях информационной тишины. То, что на Херсонщине оккупанты будут устраивать уличные бои, понятно всем.

"Нами было донесено до местного населения это, для того чтобы они могли уберечь себя от таких случайных спектаклей", – подчеркнула Гуменюк.

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