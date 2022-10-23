Пропагандисты советуют, что нужно вывезти из Херсона
Поскольку Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление в Херсонской области, у россиян началась паника – они бегут и увозят с собой немало вещей. Да, в российских телеграмм-каналах распространили список того, что стоит вывезти из Херсона в первую очередь.
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Пропагандисты советуют россиянам ограбить херсонские музеи, церкви и библиотеки и вывезти оттуда самые ценные экспонаты.
Среди них:
- памятники Потемкину, Ушакову, Суворову
- церковные ценности
- ценные экспонаты Херсонского краеведческого и художественного музеев
- ценности Херсонского областного академического музыкально-драматического театра
- ценности кукольного театра и Херсонской филармонии
- наиболее ценные книги местных библиотек
Кроме того, пропагандисты пишут, что при риске сдачи города необходимо эвакуировать остатки князя Григория Потёмкина-Таврического. Говорят, что противник, то есть ВСУ, может осквернить останки князя.
Пропагандисты советуют, что нужно вывезти из Херсона / Фото из телеграмм-канала NEXTA Live
Освобождение Херсона из-под оккупации: последние новости
- ВСУ продолжают продвижение и освобождение Херсонщины. Сейчас ВСУ в Херсонской области наступают с трех направлений. Как считает военный эксперт Александр Мусиенко, после освобождения Давыдова Брода и Снигиревки судьба Херсона фактически будет решена, ведь линия фронта у россиян начала сыпаться.
- Запад тоже прогнозирует скорое освобождение Херсона. Так, издание Financial Times прогнозирует, что освобождение города от оккупации возможно уже к концу этого месяца.
- В то же время оккупанты приказали жителям оккупированного Херсона немедленно покинуть город и переправиться на левый берег. Причиной этого называют "напряженную ситуацию на фронте".
- При этом россияне и сами вывозят из города имущество и документы из банков и паспортных столов. Кроме того, до 24 октября из города должны уехать и российские торговые сети.
- Россияне не только вывозят свое, но и традиционно разграбляют украинское. Так стало известно, что они разграбляют Херсонский областной онкодиспансер – вывозят аппаратуру и мебель, создавая еще одну угрозу для местных жителей.
- Хотя кажется, будто оккупанты готовятся бежать с Херсонщины, у них есть приказ стереть Херсон с лица земли в случае прорыва ВСУ.
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