Пропагандисты советуют, что нужно вывезти из Херсона

Поскольку Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление в Херсонской области, у россиян началась паника – они бегут и увозят с собой немало вещей. Да, в российских телеграмм-каналах распространили список того, что стоит вывезти из Херсона в первую очередь.

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Пропагандисты советуют россиянам ограбить херсонские музеи, церкви и библиотеки и вывезти оттуда самые ценные экспонаты.

Среди них:

памятники Потемкину, Ушакову, Суворову

церковные ценности

ценные экспонаты Херсонского краеведческого и художественного музеев

ценности Херсонского областного академического музыкально-драматического театра

ценности кукольного театра и Херсонской филармонии

наиболее ценные книги местных библиотек

Кроме того, пропагандисты пишут, что при риске сдачи города необходимо эвакуировать остатки князя Григория Потёмкина-Таврического. Говорят, что противник, то есть ВСУ, может осквернить останки князя.



Пропагандисты советуют, что нужно вывезти из Херсона / Фото из телеграмм-канала NEXTA Live

Освобождение Херсона из-под оккупации: последние новости

ВСУ продолжают продвижение и освобождение Херсонщины. Сейчас ВСУ в Херсонской области наступают с трех направлений. Как считает военный эксперт Александр Мусиенко, после освобождения Давыдова Брода и Снигиревки судьба Херсона фактически будет решена, ведь линия фронта у россиян начала сыпаться.

Запад тоже прогнозирует скорое освобождение Херсона. Так, издание Financial Times прогнозирует, что освобождение города от оккупации возможно уже к концу этого месяца.

В то же время оккупанты приказали жителям оккупированного Херсона немедленно покинуть город и переправиться на левый берег. Причиной этого называют "напряженную ситуацию на фронте".

немедленно покинуть город При этом россияне и сами вывозят из города имущество и документы из банков и паспортных столов. Кроме того, до 24 октября из города должны уехать и российские торговые сети.

Россияне не только вывозят свое, но и традиционно разграбляют украинское. Так стало известно, что они разграбляют Херсонский областной онкодиспансер – вывозят аппаратуру и мебель, создавая еще одну угрозу для местных жителей.

Хотя кажется, будто оккупанты готовятся бежать с Херсонщины, у них есть приказ стереть Херсон с лица земли в случае прорыва ВСУ.

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