Детали рассказали источники 24 канала в спецслужбах. Российские оккупанты в очередной раз пробивают дно. На временно оккупированных территориях воруют все, до чего могут дотянуться.

Заметьте Мечтали об Одессе, а теперь "хотя бы Бахмут": эпическое видео печальных пропагандистов

В этот раз в эпицентре внимания вороватых россиян оказался Херсонский областной онкодиспансер. Оккупанты еще раз доказывают, что им не свойственны какие-либо человеческие ценности. Медицинское учреждение, спасавшее жизнь, уничтожают ради наживы.

Из онкодиспансера вывозят всю аппаратуру. Так россияне создают еще одну угрозу жизням местных жителей, которые теперь не смогут получить необходимую медицинскую помощь.

Более того, оккупанты настолько жадны и мелочны, что "тянут" из онкодиспансера даже мебель.

Обратите внимание! Российские оккупанты боятся контрнаступления украинских героев на Юге. Захватчики бегут из Херсона и вывозят все награбленное. Враг ворует даже скорые.

Как оккупанты стали символом мародерства

Российские оккупанты воруют из домов украинцев все, до чего можно дотянуться. Речь идет о бытовой технике, компьютерах и телефонах, вещах домашнего обихода, даже о средствах гигиены.

Те ворованные вещи, судьбу которых можно отследить, оказываются на территории России. В частности, оккупант украл в Лимане камеру и привез ее домой. Настоящие владельцы до сих пор видят трансляцию. В частности, в каких условиях проживает оккупант.

Также в сети вирусится видео, как россияне похищают стиральную машинку.

Тем временем из отделения "Новой почты" в одном из населенных пунктов Харьковщины захватчики украли унитаз. Пропажу обнаружили после бегства врага.

Эпичная также история об оккупанте, который украл MacBook и, чтобы спрятать его, выбросил пластину из бронежилета.

Заметьте – оккупанты оставили 2 населенных пункта на Херсонщине: смотрите видео