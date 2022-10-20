Об этом 24 каналу рассказали собственные источники в спецслужбах. Заметим, что россияне вывозят не только награбленное, но и оказавшихся в оккупации украинцев.

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Оккупанты вывозят из Херсона все, что могут

В спецслужбах рассказали, что Херсон будто вымер. Российские захватчики решили, как и многие разы до того, просто убегать, прихватив с собой все, что смогут вывезти. В частности, технику и мебель из общественных заведений, банков, пенсионного фонда и т.д.

Кроме того, россияне традиционно грабят пустые дома гражданских херсонцев. На баржи грузят даже пожарную технику и кареты скорой.

Местные магазины, в которых еще недавно заставляли рассчитываться рублями, уже их не принимают. Там до сих пор можно сдать гривну по преступному курсу 1,25, однако товара уже нет.

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Россияне бегут из Херсона: главное

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что часть российских подразделений сбегает с правобережья Херсонщины. Вместо них туда отправили десантников, чтобы захватчики отошли с минимальными потерями под их прикрытием.

В спецслужбах также отметили, что после объявления так называемого "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины оккупанты начали бежать и с самого Херсона. Они выезжают на гражданских автомобилях, прикрываясь мирными жителями.

Несмотря на заявления кремлевских пропагандистов о том, что Россия на оккупированных территориях Украины останется навсегда, ее военные уже в это не верят. Массово бегут даже ФСБшники с семьями. Более того, для этого им выдали план эвакуации. По словам военнослужащего Сергея Хланя, россияне понимают, что долго задержаться на Херсонщине не удастся.

Интересно! На Антоновском мосту вечером 19 октября образовалась длинная очередь автомобилей с оккупантами и бежавшими из Херсона коллаборантами. На следующий день там случился "хлопок". По словам местных, взрывы были очень мощными – в окнах дрожали стекла.

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