Об этом 24 каналу рассказал журналист Иван Яковина. По его словам, пока трудно понять, зачем оккупанты хотят вывезти людей из Херсона. Есть несколько разных версий.

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Оккупанты чего-то боятся

Как рассказал Яковина, один из вариантов – оккупанты хотят применить ядерное оружие в регионе, хотя это выглядит маловероятно. Или не хотят пойти на большие жертвы среди мирного населения. Однако, как показала эта война, россияне не учитывают гражданских. Еще одна версия, о которой говорят последние дни – оккупанты хотят взорвать Каховскую ГЭС.

Несмотря на это, сейчас трудно понять, что происходит в Херсонской области. Ведь представители Генштаба ВСУ никак не освещают информацию, пока идет операция. Различные данные уходят с российской сети, но там много фейков.

Россияне пишут, что Украина пошла в наступление. Они его отразили. Но подтверждений вообще нет. В том числе и по специальному методу, где можно увидеть количество пожаров из космоса или резких изменений температур в регионе. Спутниковые данные не показывают, что там было наступление. Россияне врут,

– отметил Яковина.

По его мнению, если россияне вывозят на другой берег оккупационные администрации, то они действительно чего-то боятся. По всей вероятности, оккупанты переживают, что во время контрнаступления ВСУ местные жители будут помогать украинцам.

Еще одна версия – достаточно реально, что под прикрытием "эвакуации" мирного населения оккупанты будут вывозить собственные войска. В регионе осталось мало рабочих переправ. Если россияне бросят все на дамбу возле Каховской ГЭС, там их быстро уничтожат с помощью HIMARS. А в таком случае они смогут распределить вывоз войск во времени и пространстве.

Почему оккупанты начали "эвакуацию" в Херсонской области - мнение Яковины: смотрите видео

Добавим, как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, эта вся так называемая "эвакуация" в Херсонской области – это попытка депортации и завоза других граждан на эти территории.

Такой ход российские оккупанты предпринимали еще в 2014 году в Крыму. Но тогда цивилизованный мир не отреагировал на это преступление. Поэтому российский диктатор Путин хочет повторить этот сценарий. Данилов подчеркнул, что оккупантов должны осудить все институты, которые только есть в мировом сообществе.