Про це 24 каналу розповів журналіст Іван Яковина. За його словами, поки важко зрозуміти, навіщо окупанти хочуть вивезти людей з Херсонщини. Є кілька різних версій.

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Окупанти чогось бояться

Як розповів Яковина, один з варіантів – окупанти хочуть застосувати ядерну зброю в регіоні, хоч це виглядає малоймовірно. Або ж не хочуть піти на великі жертви серед мирного населення. Однак, як показала ця війна, росіяни не зважають на цивільних. Ще одна версія, про яку говорять останні дні, – окупанти хочуть підірвати Каховську ГЕС.

Попри це, зараз важко зрозуміти, що саме відбувається на Херсонщині. Адже представники Генштабу ЗСУ ніяк не висвітлюють інформацію, поки триває операція. Різні дані йдуть з російської мережі, але там багато фейків.

Росіяни пишуть, що Україна пішла в наступ. Вони його відбили. Але підтверджень взагалі немає. Зокрема й по спеціальному методу, де можна побачити кількість пожеж з космосу або різких змін температур в регіоні. Супутникові дані не показують, що там був наступ. Росіяни брешуть,

– зазначив Яковина.

На його думку, якщо росіяни вивозять на інший берег окупаційні адміністрації, то вони дійсно чогось бояться. Цілком ймовірно, що окупанти переживають, що під час контрнаступу ЗСУ місцеві жителі допомагатимуть українцям.

Ще одна версія – досить реально, що під прикриттям "евакуації" мирного населення окупанти будуть вивозити власні війська. В регіоні залишилося мало робочих переправ. Якщо росіяни кинуть все на дамбу біля Каховської ГЕС, то там їх швидко знищать за допомогою HIMARS. А в такому випадку вони зможуть розподілити вивезення військ в часі та просторі.

Чому окупанти почали "евакуацію" на Херсонщині – думка Яковини: дивіться відео

Додамо, як наголосив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, оця вся так звана "евакуація" на Херсонщині – це спроба депортації та завезення інших громадян на ці території.

Такий хід російські окупанти робили ще в 2014 році в Криму. Але тоді цивілізований світ належно не відреагував на цей злочин. Тому російський диктатор Путін хоче повторити цей сценарій. Данілов наголосив, що окупантів повинні засудити всі інституції, які тільки є у світовій спільноті.