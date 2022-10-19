Про це для 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, депортація та заміна українців іншими громадянами були у Криму, але на це не було реакції. Схожий сценарій, на думку Данілова, ворог хоче реалізувати у Херсоні.

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"Тоді світ не реагував, а даремно. Ми не виключаємо, що тих людей вони можуть примусово переселяти до інших території Росії нібито під гаслом, що рятують їхні життя. Це складна ситуація", – сказав Данілов.

Докази російських злочинів

Окупанти поширюють листівки на Херсонщині із закликом про евакуацію. Там зображений триколор та нібито російська сім'я. Секретар РНБО зазначив, що там взагалі громадяни іноземних країн і загарбники неспроможні зробити навіть таку річ якісно.

Те, що вони роблять ці речі під триколором, то це ще одна цеглинка до того, що обов'язково буде в Гаазі або в іншому місці, де буде міжнародний трибунал над цими злочинцями, – наголосив Данілов.

Він зазначив, що росіяни займаються саме депортацією українців, а не переміщенням чи добровільними речами. Окупантів повинні засудити всі інституції, які є у світовій спільноті.

"Я можу сказати, що останнім часом, коли представники ЄС почали називати речі своїми іменами, коли ООН врешті-решт рухається до виконання свого уставу, якщо так продовжуватиметься далі, то питання спільної перемоги над Росією лише пришвидшуватиметься", – додав Данілов.

Зверніть увагу – повна розмова з Олексієм Даніловим: дивіться відео

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