Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, есть информация, что оккупанты уже вывели свои войска из 9 сел к западу от Снигиревки. Также они якобы покинули и саму Снигиревку. Однако пока нет официального подтверждения.

К теме Россияне разворовывают Херсонский онкодиспансер: вывозят даже мебель

Молчанов предполагает, что захватчики передислоцируются на новую линию обороны. Это похоже на обычное запланированное отступление.

Создается впечатление, что они отступают на ту еще полуготовую линию обороны с опорными пунктами по селам от Александровки до Благодатного. А дальше эта линия должна сохраниться в том виде, как она есть, по их предположениям,

– предположил Молчанов.

Также есть пока непроверенные данные от грузинского легиона о том, что враг покинул Качкаровку и Саблуковку в Бериславском районе.

В Херсоне очень ждут ВСУ

Как отмечает Молчанов, российских оккупантов не убывает в Херсоне. Вместо предыдущего контингента сейчас там есть "смесь" российских контрактников и "чмобиков". Они хотят купить продукты на рынке за рубли, однако там практически никто не хочет ими рассчитываться.

Сейчас в Херсоне, пожалуй, самый низкий курс рубля по отношению к гривне в мире. Там берут от 25 до 50 копеек за рубль. Идет тенденция к окончательному исчезновению рубля,

– считает Молчанов.

Херсонцы очень ждут ВСУ. Есть уже случаи, когда местные откровенно угрожали ответственностью коллаборантам, которые еще не успели уехать из города.

А сама группировка оккупантов в Херсоне не очень ориентируется в городе. Поэтому есть сомнения, что они будут держать его как "крепость", о чем рассказывают пропагандисты захватчиков.

Молчанов рассказал, какая ситуация сейчас в Херсоне: смотрите видео

По данным Генерального штаба ВСУ, россияне продолжают отступать с территории временно оккупированной Херсонщины. Так, захватчики покинули населенные пункты Чкалово и Чаривное. Известно также, что из Берислава русские стали вывозить офицеров и медиков.

Кроме того, местные фиксируют, что выросло количество случаев мародерства и ограблений. Оккупанты пытаются вывезти с собой как можно больше вещей.