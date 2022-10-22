Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, є інформація, що окупанти вже вивели свої війська з 9 сіл на захід від Снігурівки. Також вони нібито покинули й саму Снігурівку. Однак наразі немає офіційного підтвердження.

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Молчанов припускає, що загарбники передислоковуються на нову лінію оборони. Це схоже на звичайний запланований відхід.

Складається враження, що вони відступають на ту ще напівготову лінію оборони з опорними пунктами по селах від Олександрівки до Благодатного. А далі ця лінія має зберегтися в тому вигляді, як вона є, за їхніми припущеннями,

– припустив Молчанов.

Також є поки що неперевірені дані від грузинського легіону, що ворог залишив Качкарівку та Саблуківку у Бериславському районі.

В Херсоні дуже чекають на ЗСУ

Як наголошує Молчанов, російських окупантів не меншає в Херсоні. Замість попереднього контингенту зараз там є "суміш" російських контрактників та "чмобіків". Вони хочуть купити продукти на базарі за рублі, однак там практично ніхто не хоче ними розраховуватися.

Зараз у Херсоні, мабуть, найнижчий курс рубля до гривні у світі. Там беруть від 25 до 50 копійок за рубль. Йде тенденція до остаточного зникнення рубля,

– вважає Молчанов.

Херсонці дуже очікують на ЗСУ. Є вже випадки, коли місцеві відверто погрожували відповідальністю колаборантам, які ще не встигли виїхати з міста.

А саме угруповання окупантів в Херсоні не дуже орієнтується в місті. Тому є сумніви, що вони триматимуть його як "фортецю", про що розповідають пропагандисти окупантів.

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Додамо, за даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни продовжують відходити з території тимчасово окупованої Херсонщини. Так, загарбники покинули населені пункти Чкалове та Чарівне. Відомо також, що з Берислава росіяни почали вивозити офіцерів та медиків.

Крім того, місцеві фіксують, що зросла кількість випадків мародерства та пограбувань. Окупанти намагаються вивезти з собою якнайбільше речей.