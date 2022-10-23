Як зауважили в Інституті вивчення війни, окупанти готуються до заходів стримування ЗСУ, які матимуть лише частковий ефект. Щоправда, все ж розглядають варіант, що українські захисники підійдуть до Херсона.

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Окупанти готуються до стримування просувань України на Півдні

Аналітики нагадали, росіяни повністю вийшли зі Чкалового та Чарівного на Херсонщині. Крім того, російських офіцерів і медиків евакуювали з Берислава. Ба більше, окупанти вивозять пацієнтів із Каховської лікарні. Таким чином вони хочуть звільнити лікарняні ліжка для поранених унаслідок відходу через Дніпро.

Водночас в українському Генштабі зазначили, що частина російських підрозділів готує Херсон до міських боїв. Натомість решта продовжує залишати місто через переправу, яка курсує в районі Антонівського мосту.

Зверніть увагу! За даними розвідки Британії, росіяни завершили будівництво баржового мосту поруч із пошкодженим мостом. Він мав стати критично важливим пунктом перетину кордону для окупантів у разі просування українських військ.

В ISW припускають, що росіяни готуються до заходів стримування. Одним із таких кроків має стати руйнування дамби Каховської ГЕС. У підсумку Дніпро стане ширшим і відбудеться затоплення правого берега річки, звідки йде наступ ЗСУ.

Крім того, російське військове керівництво перекинуло свій офіцерський корпус через річку, але залишило нещодавно мобілізованих солдатів на західному березі. За словами експертів, це матиме зворотний ефект, адже використання таких недосвідчених сил може призвести до розгрому.

Один із російських блогерів зазначив, що ситуація на Херсонщині для росіян – жахлива. Росії "практично неможливо" евакуювати війська з перших рубежів оборони, тому залишається лише два питання: як відвести останню лінію фронту сил та як пояснити виведення російській населенню,

– підкреслюють у ISW.

Що відбувається в Херсоні

Сьогодні окупанти в місті проводять примусову "евакуацію". Вони, зокрема, заявили, що "усі жителі Херсона повинні негайно покинути місто", а "всі адміністративні установи мають перейти на лівий берег Дніпра".

Такі заходи ворог пояснює тим, що начебто, "зростає небезпека масованих обстрілів міста та загроза терактів". А причиною цьому є "напружена" ситуація на фронті. Наразі росіяни не розраховують на швидке повернення до західної частини Херсона. Адже закликають людей брати з собою одяг, коштовності та документи.

Російські сили планують залишити місто та тому, ймовірно, намагаються обезлюдити частини області, які Україна відвоює. Водночас вони завдають шкоди довгостроковій соціальній та економічній життєздатності Півдня,

– підкреслили аналітики ISW.

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Останні події щодо Херсонщини: головне

18 жовтня новий командувач російськими окупантами Сєргєй Суровікін заявив, що можуть бути певні "непрості рішення" на Херсонщині. Він також безпідставно звинувачував Україну у підготовці удару по Каховській ГЕС. Цілком ймовірно, що російські загарбники планують це зробити.

На тлі цієї інформації окупанти оголосили про "евакуацію". За даними джерел 24 каналу, деякі російські окупанти намагаються виїхати на цивільних автомобілях, прикриваючись цивільними.

В українському Генштабі наголошують: окупанти, які залишилися, готують Херсон до вуличних боїв. Загарбники переодягають у цивільний одяг та заселяються в залишені помешкання.

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