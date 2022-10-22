Своїми думками щодо наслідків ракетних ударів по критичній інфраструктурі та допомозі Україні на фоні цього поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також припустив, чи наважиться Росія на відступ з Херсонщини та що вона для цього вже робить.

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Росіяни сьогодні знову масовано атакували Україну ракетами і знову цілили в енергосистему. На жаль, за даними Укренерго, наслідки можуть бути критичнішими за обстріли майже двотижневої давності. Саме тому Україна знову звернулася до партнерів, щоб ті прискорили надання ППО. На щастя, певні результати, які озвучені публічно, вже є.

Водночас у США не бачать бажання Росії закінчувати війну. Отже, варто готуватися до того, що подібні атаки триватимуть. Тим часом у Херсоні окупанти змушують мирне населення виїжджати з міста на лівий берег та будуть баржеві переправи через Дніпро.

Тож, докладніше про сьогоднішню ситуацію на фронті та про те, як Україна планує протидіяти ракетним атакам Росії – далі і поговоримо.

Росія не припиняє ракетний терор

Сьогодні з самого ранку Україна знову опинилася під ракетними атаками ворога, які той намагається посилити. Але, забігаючи наперед, зазначу: наші ППО активно з цією загрозою борються. Але, на жаль, частина з ракет все ж завдала шкоди. Росіяни били по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому і Голованівському районах Кіровоградщини, ворог ударив також по енергооб'єкту Одеської області та міста Рівне. Двічі за день вороги били по Волині, де також влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Разом з тим, через ракетні удари Укрзалізниця була змушена залучати тепловози, щоб відновити рух поїздів на тих ділянках, де пропала електроенергія.

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Загалом, за даними Офісу Президента, сьогодні внаслідок аварій без світла залишилися близько 1,5 мільйона українців. В Укренерго повідомили, що масштаби пошкоджень внаслідок сьогоднішньої атаки на енергооб'єкти можуть перевищувати ті, які були після ударів 10 – 11 жовтня. Тож, можливе посилення заходів економії, включно з віяловими відключеннями. Станом на ранок, через ракетні атаки Укренерго запровадив обмеження у кількох регіонах.

На жаль сьогоднішні ракетні атаки додали збитків нашій державі. Нагадаємо, що за даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з 10 по 20 жовтня внаслідок обстрілів з боку російських окупантів було пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіонах України. Але наші енергетики роблять дива і доволі швидко відновлюють енергосистему країни.

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Разом з тим, активно працюють і Повітряні сили ЗСУ. У Командуванні повідомили, що сьогодні Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101 та "Калібр": 18 із них збила ППО – 13 ракет Х-101 / Х-555 та 5 ракет "Калібр". Зокрема відомо, що ворог завдавав удару щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 та Х-555. Крім того, вороги запускали ракети типу "Калібр" з кораблів з акваторії Чорного моря. Усього – 16 пусків.

Разом з тим, в ОК "Південь" повідомили, що вороги у Чорному морі збільшили корабельне угруповання до 10 одиниць, серед них 3 надводних ракетоносії, які споряджені двадцятьма чотирма "Калібрами". Тож ризик повторних атак зберігається.

Україна потребує ще більше засобів ППО

Відповідно, в такій критичній ситуації Україна вкотре звернулася до західних партнерів, щоб ті не зволікали з наданням систем ППО. Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни Заходу не гаяти жодної хвилини.

Відомо, що напередодні, німецька компанія HENSOLDT оголосила про передання Україні чотирьох радіолокаційних станцій TRML-4D, які працюють у парі із системою протиповітряної оборони IRIS-T SLM. У пресрелізі компанії зазначається, що в межах замовлення компанії виробника IRIS-T на суму у два мільйони євро один з радарів TRML-4D вже поставлено Україні, а ще три будуть надійдуть упродовж декількох місяців. Скоріш за все паралельно із наданням нових систем IRIS-T.

Насправді – це дійсно потужна допомога нашим Повітряним силам. Радари TRML-4D використовують новітню радіолокаційну технологію, здатну виявляти, відстежувати та класифікувати різні типи повітряних цілей. Вони здатні зосереджуватись на малих, швидких і низьколітаючих і маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. І найголовніше – ця система забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів.

Нагадаю, Німеччина 11 жовтня передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM у парі з яким і працюватиме нова система. Загалом вона вважається однією з найдосконаліших установок ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу. Втім, у цьому і її головна проблема: постачання відбувається прямо з конвеєра, тож доведеться чекати на наступні такі системи по кілька місяців.

Водночас у німців ще є потужності, щоб допомогти Україні не лише системами ППО. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні заявив, що Україна запросила у Німеччини додаткову допомогу. Зокрема, мова йде про додаткові ракети до системи Iris-T, протидронні глушники, а також мобільно-енергетичне обладнання для вироблення електроенергії та тепла, щоб екстрено реагувати на перебої у разі нових атак Росії. Прем'єр наголосив, що ця допомога потрібна Україні "прямо зараз".

Звісно, що Німеччині, як і іншим західним партнерам України, дійсно варто поквапитися з допомогою. Втім, задля справедливості, країна все ж набирає обертів у допомозі. Напередодні Олаф Шольц прокоментував результати дводенного саміту ЄС у Брюсселі, заявивши, що Європа продовжує бути об'єднаною у своїй підтримці України.

Канцлер також нагадав про те, що цього тижня було виділено ще 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру для України та схвалено рішення створити місію ЄС з підготовки українських солдатів. Зокрема в рамках ініціативи, Німеччина бере на себе зобов'язання з підготовки 5 тисяч українських військових.

Від Олафа вимагають рішучості у допомозі Україні

Втім, реальною перевіркою рішучості уряду Шольца буде його реакція на заяви МЗС та Міноборони Німеччини. Річ у тому, що напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністерка оборони Крістіне Ламбрехт звернулися до міністра фінансів Крістіана Лінднера з вимогою виділити значно більше коштів на наступний рік для надання військової підтримки Україні.

Бербок і Ламбрехт вимагають збільшити спеціальний фонд для допомоги зброєю на наступний рік до розміру у 2,2 мільярда євро. Тільки з таким бюджетом, вважають вони, Німеччина могла б "конкретно і зримо взяти на себе відповідальність, яку очікують від нас наші міжнародні партнери".

У відкритому листі міністерки критикують той факт, що у бюджеті 2023 року на так звану "навчальну статтю" заплановано лише 697 мільйонів євро. Вони певні, що це ніщо і цього точно недостатньо для покриття усіх потреб України в озброєнні, яке може профінансувати Німеччина. Поясню: саме з цього фонду всі останні 9 місяців німецький уряд фінансував пряме постачання озброєнь в Україну з власної оборонної промисловості, або так званий "круговий обмін". Це коли Берлін оплачував танки, які Чехія або Греція отримували на заміну старих систем, які вони передавали Україні в перші місяці повномасштабної війни.

Тож, тепер МЗС та Міноборони закликають Мінфін додати до запланованого пакета у 697 мільйонів євро ще півтора мільярда. Крім того, міністерки вимагають зробити можливим, щоб уряд міг у 2023 році контрактувати виробництво зброї ще на мільярд євро. Це, на думку Бербок та Ламбрехт, дозволить фонду бути гнучким, а отже, у разі потреби, – змінювати суми на озброєння для України.

Наприклад, у тій ситуації, коли Україна зараз вимагає системи ППО, було б доречно мати окремі гроші в бюджеті Німеччини, щоб швидко залучити їх для усунення проблеми. І головне, до чого апелюють міністерки, – це те, що у 2022 році Німеччина проґавила першість у допомозі Україні. Якщо це повториться й у 2023-му, то Німеччина отримає репутацію країни, яка неспроможна виконувати великі міжнародні сподівання, які вона повинна виправдати. Тож, подивимося, як на це відреагує Шольц.

Утім, Шольц, як виявилося, постійно озирається на своїх виборців, чи просто намагається прикрити цим свою нерішучість. В інтерв'ю виданню Die Welt він пояснив, чому Берлін не поспішає з постачанням Києву сучасних танків. І от тепер до питання того, що, мовляв, ніхто не постачає, то і ми не будемо, додалася ще одна причина. Шольц запевняє, що частина німців не у захваті від такої ідеї, а він просто вимушений до них дослухатися.

Тож, українці в Німеччині, схоже знову треба нагадати уряду Шольца, що в Україні війна і 20 – 30% нібито невдоволених західною політикою німців – це людські життя в Україні. Тим паче, що напередодні Джо Байден чітко окреслив, чому США та Захід в цілому допомагає нашій державі. Бо це не лише наша війна. Україна сьогодні захищає увесь Захід та НАТО, яке не хоче втягуватися у цю війна напряму.

Кремль не планує сідати за стіл переговорів

Втім, війна, на жаль, продовжується і наразі дехто все ще намагається підштовхнути Україну до переговорів. До прикладу, президент Туреччини Реджеп Ердоган. Втім, держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні заявив про відсутність ознак того, що Росія готова припинити свою агресію в Україні і перейти до дипломатії.

Навпаки, за його словами, Кремль подвоює і потроює свою агресію, що проявляється у мобілізації сотень тисяч росіян, фіктивних референдумах та незаконній анексії і, звісно, бомбардуваннях цивільної інфраструктури. За словами Блінкена, США будуть просувати різні формати дипломатії, але вони можуть реалізуватися лише в тому випадку, коли Путін дійде до критичного для себе моменту.

Саме тому Кремль, схоже, все ще намагається утримувати певні ділянки фронту в надії, що з часом це переломить хід війни. Зокрема мова йде і про Схід, і про Південь України. Втім, щодо Півдня, то ЗСУ активно продовжують нищити та блокувати ворогів на правому березі Дніпра. За даними ОК "Південь", за минулу добу, наші військові завдали ударів по ворожих позиціях у Бериславському, Баштанському і Каховському районах.

Втім, і загарбники продовжують спроби атак по українських позиціях. Зокрема, населений пункт Шевченківці ворог атакував іранськими дронами, а по Нововоскресенському били з ЗРК С-300. Нову Кам'янку і Трифонівку окупанти атакували гелікоптерами тричі, двічі підіймали штурмову авіацію.

Херсонці стануть живим щитом для Росії

І, звісно, такі спроби атакувати наші позиції, схожі на спроби прикрити відступ росіян на лівий берег Дніпра. Адже напередодні окупаційна "влада" Херсонської області через "напружену ситуацію на фронті" наказала мешканцям 22 жовтня полишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра. Вороги заявляють, що таке рішення нібито викликане ще й "загрозою терактів".

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Також окупаційна "влада" наказала людям взяти з собою документи, гроші, цінні речі й одяг. Раніше, ще 20 жовтня повідомлялось, що російські окупанти переміщують військову техніку й особовий склад з правого на лівий берег Дніпра. І вся ця примусова евакуація мирних жителів – це спроба створити живий щит для відступу.

Разом з тим, гауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв сьогодні заявив, що окупанти почали скидати воду вниз за течією Дніпра з Каховського водосховища. Він запевняє, що це потрібно зробити, адже низка шлюзів працює без перерв з 24 лютого, тож кілька з них вже вийшли з ладу. Але така поведінка не зовсім вкладається в логіку відступу. Адже рівень води в Дніпрі підвищується в той час, як окупанти, за даними британської розвідки, почали активніше будувати баржеві переправи в районі Антонівського мосту.

Британська розвідка вважає, що завершення будівництва баржевого мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні надасть росіянам додаткові матеріальні і логістичні переваги. Хоча це і старезний як світ метод для переправ.

Водночас незрозумілим залишається, як саме Кремль буде прикривати такий відступ в інформаційному полі. Адже просте визнання втечі ще більше підірве і без того хитку позицію Росії. З одного боку, постійні атаки по українській інфраструктурі дехто вже розцінює, як ту саму димову завісу. Мовляв, за новинами про пошкодження енергетики в Україні, росіяни не надто звернуть увагу на відступ з Херсона. З іншого боку, лунають думки і про те, що Кремль дійсно може вдатися до безглуздої спроби повторного наступу з території Білорусі, щоб прикрити поразку на Херсонщині.

Напередодні, після телефонної розмови Остіна з російським міністром Шойгу, генерал США та колишній директор ЦРУ Девід Петреус припустив, що багатонаціональний контингент під керівництвом Штатів може втрутитися у війну на території України. Це стане можливим у випадку, якщо Росія піде на жахливі кроки.

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