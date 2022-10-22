Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше міський голова Луцька розказав про приліт по енергетичному об'єкту.
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ППО знищила понад половину російських ракет
Ігнат зазначив, що під час ракетних обстрілів України 10 жовтня ППО ліквідувала понад половину ракет з 84, які випустили росіяни. Наступного дня агресорка випустила вже 28 ракет – 20 були збиті. Потому 22 жовтня Росія скерувала на Україну 33 ракети.
Ворог продовжує бити по об'єктах критичної інфраструктури. Традиційно та комбіновано завдає ударів уночі шахідами з Півдня країни, також ними атакують з Білорусі, з території Курської області. У ніч з 21 на 22 жовтня 10 шахідів було знищено,
– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
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Зброя для знищення повітряних цілей
Він продовжив, що шахіди нищаться, зокрема, й за допомогою зброї від партнерів. Ворог використовує сучасні високоточні ракети Х-101, "Калібр", але ППО вдалось збити 22 жовтня, зокрема, 18 з 33 таких ракет. Це завдяки військовослужбовцям, які вірно виконують свій обов'язок.
"Це й авіація Повітряних сил. У мережі є відео, де винищувач у небі філігранно наздоганяє та знищує ракету. Також зенітно-ракетні війська, а ще підрозділи мобільних вогневих груп, які з ПЗРК є в різних куточках України, які чатують, виглядають і успішно знищують ці крилаті ракети", – наголосив Ігнат.
Ракетні обстріли України: останні новини
- У ніч проти 22 жовтня у Харкові було тихо. Однак населені пункти області знову потерпали від обстрілів російських окупантів з озброєння різного типу.
- Російські окупанти масовано обстріляли Україну вранці 22 жовтня. Окупанти гатили переважно по критичній інфраструктурі – об'єктах енергетики.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що субота в Україні розпочалася зі шквалу російських ракет, націленого на критичну цивільну інфраструктуру. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО для України.