Про це в ефірі 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, якими були цілі масованої атаки і не тільки.
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Мета ворога
За його словами, відтак слід чекати аварійних відключень електроенергії, щоб налагодити систему та відновити роботу.
Ворог сам це не приховує. Їхнє завдання – вразити електросистему, від якої залежить дуже багато аспектів життєдіяльності у нашій державі,
– сказав Ігнат.
Він також додав, що окупанти не застосовують дефіцитне ракетне озброєння, по військах та інших об'єктах. Росіяни зараз їх економлять, тому й намагаються уразити саме критичну інфраструктуру, щоб переламати український народ.
"З армією у них нічого не вийшло, тому й пішли в дію терористичні методи", – резюмував речник командування українських Повітряних сил.
Підступна тактика окупантів
Крім цього, зараз противник використовує різні методи та тактики. Він хоче нас виснажити, зокрема і дронами-камікадзе. Значну частину з них знищує наша ППО. Разом з тим, окупанти "промацують" слабкі місця оборони ЗСУ.
"Зрештою, вони намагаються відвернути увагу українських сил та засобів, виснаження зенітно-ракетних підрозділів, авіації та інших сил оборони. Тому вони вважають, що таке комбіноване застосування ракет та дронів принесе їм якийсь результат", – підкреслив Ігнат.
Саме тому нам якнайшвидше потрібна допомога від наших західних партнерів.
Обстріл України 22 жовтня: головне
- Через удар по Луцьку загорівся приватний будинок. Він зазнав руйнувань через ударну хвилю та уламки ракет. Одна людина отримала поранення. Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури – він фактично знищений.
- Крім цього, ворог обстріляв Ковель, що на Півночі Волинської області.
- У Рівному вбивці влучили в об'єкт енергетики. ППО вдалось збити частину ракет. У місті пошкоджені будинки, немає світла, води, мобільного зв'язку та радіомовлення.
- Є влучання на Хмельниччині. Відомо, що постраждала одна людина. Вона отримала опіки.
- Від обстрілу Одещини постраждали 3 людини. Там також росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури.
- Ворог на Кіровоградщині окупанти вдарили по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.
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