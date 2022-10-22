Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он объяснил, какими были целые массированные атаки и не только.

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Цель врага

По его словам, следует ждать аварийных отключений электроэнергии, чтобы наладить систему и возобновить работу.

Враг сам это не скрывает. Их задача – поразить электросистему, от которой зависит очень много аспектов жизнедеятельности в нашем государстве.

– сказал Игнат.

Он также добавил, что оккупанты не применяют дефицитное ракетное вооружение, по войскам и другим объектам. Россияне сейчас их экономят, поэтому и пытаются поразить критическую инфраструктуру, чтобы переломить украинский народ.

"С армией у них ничего не вышло, поэтому и пошли в действие террористические методы", – резюмировал представитель командования украинских Воздушных сил.

Коварная тактика оккупантов

Кроме этого, сейчас противник использует разные методы и тактики. Он хочет нас истощить, в том числе и дронами-камикадзе. Значительную часть из них уничтожает наше ПВО. Вместе с тем, оккупанты "прощупывают" слабые места обороны ВСУ.

"В конце концов они пытаются отвлечь внимание украинских сил и средств, истощение зенитно-ракетных подразделений, авиации и других сил обороны. Поэтому они считают, что такое комбинированное применение ракет и дронов принесет им какой-то результат", – подчеркнул Игнат.

Именно поэтому нам скорей нужна помощь от наших западных партнеров.

Обстрел Украины 22 октября: главное

Внимание! Защитники украинского неба 22 октября уничтожили 18 российских ракет. Чтобы ликвидировать вражеские снаряды, привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильно-огневые группы. В общей сложности враг запустил 38 ракет.

Из-за удара по Луцку загорелся частный дом. Он потерпел разрушения из-за ударной волны и обломков ракет. Один человек получил ранения. Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры – он фактически уничтожен.

Кроме этого, враг обстрелял Ковель на Севере Волынской области.

В Ровно убийцы попали в объект энергетики. ПВО удалось сбить часть ракет. В городе повреждены дома, нет света, воды, мобильной связи и радиовещания.

Есть попадания в Хмельницкой области. Известно, что один человек пострадал. Он получил ожоги.

От обстрела Одесской области пострадали 3 человека. Там россияне также повредили объект инфраструктуры.

Враг в Кировоградской области оккупанты ударили по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах.

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