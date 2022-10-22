Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Суббота в Украине началась со шквала российских ракет, нацеленного на критическую гражданскую инфраструктуру. Часть мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизнь. В столицах не должно быть ни минуты промедления с решением систем ПВО для Украины", – сказал министр.
Последствия обстрелов
Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в разных уголках Украины. В Укрэнерго отметили, что масштаб повреждений такой же или может превышать последствия атак 10-12 октября. Украинцы призывают продолжать экономить электроэнергию.
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Обстрел Украины 22 октября: последние новости
- Из-за удара по Луцку загорелся частный дом. Он потерпел разрушения из-за ударной волны и обломков ракет. Один человек получил ранения. Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.
- Кроме этого, враг обстрелял Ковель на Севере Волынской области.
- В Ровно убийцы попали в объект энергетики. ПВО удалось сбить часть ракет. В городе повреждены дома, нет света, воды, мобильной связи и радиовещания.
- Есть попадания в Хмельницкой области. Известно, что один человек пострадал. Он получил ожоги.
- От обстрела Одесской области пострадали 3 человека. Там россияне также повредили объект инфраструктуры.
- Враг в Кировоградской области оккупанты ударили по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах.